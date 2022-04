‘Nederlander met geheime cannabisclub gearresteerd in Spanje’

Dat melden Spaanse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de kwestie, wat meestal inhoudt dat de verdachte geen verzoek om consulaire bijstand heeft gedaan. ,,Als we dat ontvangen, zullen we die bijstand alsnog verlenen”, meldt een woordvoerder.

Op papier was in het pand een onderneming gevestigd die zich richt op legale rookwaar, maar een vergunning had de eigenaar volgens onder andere El Diairio Sur nooit aangevraagd. Agenten kwamen er na onderzoek achter dat er in het gebouw drugs werd verhandeld: een geïmproviseerde coffeeshop. De Nederlander werd daarop gearresteerd. Dat gebeurde vrijdag om tien over half twee in de middag, maar werd pas dinsdag bekendgemaakt door de autoriteiten. De politie kwam langs bij het pand na klachten over stank, lawaai en een stroom van klanten die af en aan kwamen.

Bekijk ook: Hennepplantage van 100 voetbalvelden door de versnipperaar

Patrouillerende agenten zagen dat vooral jonge mensen het etablissement binnenkwamen en korte tijd later weer vertrokken, in het bezit van verdovende middelen, die door buren duidelijk te ruiken was. Bij binnenkomst constateerde de politie dat er een man aanwezig was die de beheerder van de, zoals het werd omschreven, ‘cannabisclub’ is. Ook troffen agenten, zo meldt El Diario Sur, negen andere personen aan, onder wie verschillende minderjarigen. Na inspectie werd er een ruime kilo marihuana in beslag genomen, en daarnaast ook 15 gram hasj, drugssnoep en koekjes met THC – de belangrijkste werkzame stof in hasj. Verder vond de politie voorwerpen om de drugs te wegen, pinapparatuur en 228 euro in contanten.

De Nederlander is aangeklaagd op beschuldiging van een vermeend misdrijf tegen de volksgezondheid.