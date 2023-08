Van warrige Biden (80) tot raaskallende senator (90): stokoude politici groot probleem in Amerika

In Nederland baart de uittocht van politici zorgen, maar in Amerika hebben ze een heel ander probleem: senioren willen juist géén plaats maken. President Joe Biden is met 80 jaar hoogbejaard, zijn belangrijkste opponent, Donald Trump, 77. Waar is ’de jeugd’ in dit immense land?

Vlnr: Ronald Reagan, Mitch McConnell, Joe Biden, Donald Trump en Bernie Sanders.Nee Ⓒ ANP/HH