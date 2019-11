Carnavalsbaby Deavy geboren op 11-11 om 1.11 uur

Dat maakt zijn moeder Steffi Rek bekend in het Brabants Dagblad.

Op 11 november vieren carnavalgangers traditioneel de opening van het nieuwe seizoen. Toen Steffi haar kind een uur na middernacht op de wereld zette, was ze totaal niet met de klok bezig, maar haar moeder – en de kersverse grootmoeder van Deavy – wel. Die stuurde dan ook een berichtje naar de regionale krant.

Ook de verloskundige had het toeval meteen door. Die moest lachen. „Er werd nog even met de dokter overlegd, of ze om tien minuten over één of elf minuten na enen werd geboren”, haalt moeder Steffi terug. „Maar ze zeiden al snel: nee, de wijzer staat echt op elf.”

Vandaag ontvangt Steffi haar bezoek in het ziekenhuis. „Ik vier normaal wel carnaval. Naarmate je ouder wordt natuurlijk wat minder, maar ik ben afgelopen jaar zeker nog geweest’’, zegt Steffi.

Ook dit jaar zal Steffi zich in het feestgedruis mengen. Of Deavy al mee mag, die paar dagen in februari? „Nee, daar is hij nog te klein voor. Dan mag hij lekker naar mijn moeder, die wil wel oppassen.”

