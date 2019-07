Friese Arnee (21) vermist: ’Wij zijn radeloos’

,,We hebben zaterdagmiddag contact gehad met de ouders’’, zegt de woordvoerster. ,,Zij konden geen contact krijgen met hun zoon. Het gaat om een meerderjarige jongen, dus hebben we afgesproken zondag weer contact te hebben.’’ Vanwege de meerderjarigheid, trok de politie niet onmiddellijk alle registers open. ,,Een korte vermissing gebeurt vaker. Dan blijkt iemand zijn roes uit te slapen of bij een vriendin te zijn. We gaan er zorgvuldig mee om.’’

Volgens zus Janine zou haar broer zaterdag verhuizen vanuit Heerenveen naar zijn ouderlijk huis in Sintjohannesga. Hij zou het de laatste tijd in Heerenveen niet naar zijn zin hebben gehad. ,,Hij had alles netjes ingepakt. Toen we bij hem thuis kwamen, stond zijn deur helemaal open. Je kon er zo naar binnen en zijn portemonnee en telefoon lagen op tafel.’’

Zondag heeft de politie onder meer met speurhonden en een bootje gezocht in een recreatiegebied in Oudehaske, waar Elsinga wel eens komt. Vandaag worden volgens zus Janine opnieuw politiehonden en ook drones ingezet. ,,Wij zijn radeloos. We weten niet waar we moeten beginnen. Waar is-ie? Het is heel moeilijk allemaal.’’