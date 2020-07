Man bijt Big Mac-stelende meeuw in Cornwall

In zijn verklaring zou de man hebben gezegd dat de meeuw zijn slag had willen slaan, hij het dier daarom greep en zijn tanden er in zette, zo schrijft Cornwall Live.

„Eerst beet hij het dier, daarna gooide hij het op de grond,” aldus een agent in gesprek met diezelfde nieuwssite. „Agenten hadden het incident zien gebeuren en snelden zich naar de man toe. Hij is aangehouden.”

Drugs

De man bleek drugs te hebben gebruikt en werd daarom vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De meeuw raakte gewond bij het incident. Hoe het nu met het dier is, is niet bekend. Meeuwen kunnen agressief zijn wanneer het op eten aakomt, maar zijn in Engeland beschermd door een fauna-wet die in 1981 is ingegaan.