’Handelsschaamte’ CU ergert VVD

Deze week debatteert de Tweede Kamer over Ceta, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. En hoewel in het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet zich sterk maakt voor dergelijke afspraken om de handel te bevorderen, dreigt de kleinste coalitiepartner niet in te stemmen als er geen toezeggingen worden gedaan. De CU geeft bij de stemming de doorslag. Wordt het verdrag, dat al in werking is getreden, afgestemd, dan zou het kabinet in een weinig kansrijke missie terug naar Brussel moeten om aanpassingen te bedingen. De CU zegt zich bij monde van Kamerlid Voordewind vooral zorgen te maken over de import van Canadees ’hormoonvlees’.

„Stemmingmakerij”, vindt Weverling. „Met Ceta blijven de Europese standaarden op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid gehandhaafd.” De VVD’er vindt het ’onbegrijpelijk’ dat de CU zo speelt met de Nederlandse belangen. „Onze hele verzorgingsstelsel en alle voorzieningen die we zo koesteren zijn gebouwd op ons vermogen om handel te drijven met de hele wereld.” Hij ziet ’een stortvloed van onjuistheden’ over Ceta worden verkondigd. „Onder invloed van het frame dat exporteren en geld verdienen een kwalijke zaak is, beginnen steeds meer politici last te krijgen van handelsschaamte’.

Weverling ergert zich ook aan de PvdA, die vorige kabinetsperiode nog vóór Ceta was. PvdA-Kamerlid Ploumen, heeft het verdrag nota bene als minister voor Buitenlandse Handel nog mede uitonderhandeld. „Wrang dat de PvdA nu plots onze handelsbelangen is vergeten.”

Van de ChristenUnie wordt overigens verwacht dat ze uiteindelijk voor het verdrag zal stemmen, als het deze week van minister Kaag (Buitenlandse Handel) ’comfort krijgt over de uitwerking van het verdrag.