’Zichtbare en onzichtbare maatregelen’ in Amsterdam rond WK-duel Marokko

Wat voor maatregelen de politie treft, kan de woordvoerster niet zeggen. Bij de ongeregeldheden werd één persoon aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Volgens de woordvoerster doet de recherche momenteel nog onderzoek naar meerdere incidenten.

Na de wedstrijd gingen zo’n vijfhonderd voetbalsupporters de straat op in Amsterdam. Naast het Mercatorplein was het ook druk op Plein 40-45 in Nieuw-West. Het feest sloeg echter al snel om in rellen. Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken, moesten verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt het ontgelden en ontstonden meerdere brandjes. Een deelauto werd in brand gestoken.