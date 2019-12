Gewonden bij schietpartij tijdens herdenking Chicago

De politie tast nog in het duister over hoe de schietpartij kon gebeuren. Ook over de dader(s) is nog niets bekendgemaakt. „Op dit moment weten we nog niets over de omstandigheden”, zegt een politiewoordvoerder. Wel is duidelijk dat er in het huis, maar ook daarbuiten is geschoten.

„Ik werd wakker door het geluid van vier, vijf of zes schoten”, zei een buurman. „Die klonken hard, dus het moest wel dichtbij zijn. Toen ik uit het raam keek zag ik nog niets, maar even later renden mensen schreeuwend over straat.” Het jongste slachtoffer is 16 jaar oud, de oudste 48.