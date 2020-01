Man aangehouden voor brandstichting bij CBR in Rijswijk

Ⓒ REGIO15

RIJSWIJK - In het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk heeft op de begane grond een brand gewoed. Een man is aangehouden op verdenking van brandstichting, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond.