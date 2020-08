Gewonden op Nederlandse ambassade Beiroet, Rutte betuigt medeleven

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf. Het gaat om twee medewerkers van de ambassade en drie partners van medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een van hen raakte zwaargewond. De vier anderen raakten lichtgewond. Alle vijf de slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit.

Rutte en Blok

In Beiroet vond dinsdag een gigantische ontploffing plaats, die volgens de gouverneur deed denken aan de bombardementen van Hiroshima en Nagasaki. Er zijn minstens 50 doden en zeker honderden gewonden.

Premier Rutte spreekt van een afschuwelijke ramp en betuigt Libanon zijn medeleven op Twitter. "We leven mee met het Libanese volk, de slachtoffers en nabestaanden.”

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is „geschokt” door de explosie. Hij spreekt op Twitter van vreselijke berichten. „Mijn gedachten zijn bij de mensen in Libanon, in het bijzonder bij degenen die geliefden hebben verloren”, zegt hij. Over de vijf gewonden op de ambassade: „Mijn gedachten zijn bij hen en bij hun naasten.”

’Licht naasten in’

Het ministerie adviseert Nederlanders om contact op te nemen met familie of vrienden. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen contact leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten.

Duitse en Finse ambassade

Ook medewerkers van de Duitse ambassade in Beiroet zijn gewond geraakt door de ontploffing in het havengebied van de Libanese hoofdstad. Dat heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. Het ministerie liet zich niet uit over het aantal medewerkers dat verwondingen opliep.

Het ministerie stelde dat niet uitgesloten kan worden dat er meer Duitse slachtoffers zijn door de explosie.

De Finse ambassade in Beiroet raakte zwaar beschadigd door de ontploffing, meldde de regering in Helsinki op Twitter. Volgens de eerste berichten raakten er geen medewerkers van de ambassade gewond.