Ministerie: vijf mensen Nederlandse ambassade Beiroet gewond

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf. Het gaat om vier medewerkers van de ambassade en een partner van een van de medewerkers. Vermoedelijk zijn vier van de vijf slachtoffers Nederlanders. Meer details kan hij op dit moment niet geven.

In Beiroet vond dinsdag een gigantische ontploffing plaats, die volgens de gouverneur deed denken aan de bombardementen van Hiroshima en Nagasaki.

Dodenaantallen zijn lastig te geven, maar er zouden ook zeker honderden gewonden zijn in de stad. Sommige mensen liggen bloedend op straat, waar chaos regeert.

’Licht naasten in’

Het ministerie adviseert Nederlanders om contact op te nemen met familie of vrienden. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen contact leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten.