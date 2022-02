Nog een verdachte vast voor dodelijke steekpartij in Oudewater

Het steekincident gebeurde zondagochtend rond 06.30 uur in een woning aan de Kapellestraat in de Utrechtse plaats. Daarbij kwam een 31-jarige Poolse man om het leven. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie laat weten dat er mogelijk een conflict was voordat er gestoken werd.

Burgemeester Danny de Vries van Oudewater noemde het zondag een „afschuwelijk, verdrietig steekincident” onder arbeidsmigranten en „vreselijk voor nabestaanden.” De burgemeester wil onderzoeken hoeveel arbeidsmigranten Oudewater heeft en hun leefomstandigheden in kaart brengen. „We moeten kritisch kijken naar hoe deze gemeenschap in onze samenleving functioneert, wat er moet gebeuren en hoe we dat kunnen verbeteren”, zei De Vries tegen RTV Utrecht.