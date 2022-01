Laatste formaliteiten voor Rutte IV

Eerst komt de nieuwe ministersploeg bijeen op het ministerie van Algemene Zaken voor het eerste overleg: het zogeheten constituerend beraad. Een echte ministerraad is dat nog niet, want bewindslieden mogen zich pas echt minister of staatssecretaris noemen als ze maandag officieel zijn beëdigd. Het beraad wordt dan ook vooral gezien als formaliteit, harde noten zullen er nog niet worden gekraakt.

Daarna gaat Rutte van het ministerie van Algemene Zaken naar het Logement aan het Plein in Den Haag om zijn eindverslag als formateur aan te bieden van voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer. De premier bezoekt vervolgens nog koning Willem-Alexander voor een gesprek over de formatie.

Het echte werk

Na deze laatste ’puntjes op de i’ is het bijna tijd voor het echte werk voor Rutte IV. Maandag worden bewindslieden officieel beëdigd en is de bekende bordes-scène. Vervolgens komt er nog een debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer.

Het demissionaire kabinet kwam vrijdag bijeen tijdens hun laatste ministerraad. Met wat ’stichtelijke woorden’, een verjaardagstraktatie en een uitgebreide lunch heeft het kabinet-Rutte III vrijdag afscheid van elkaar genomen. Een ’beetje weemoedig’ was het wel, klonk het na afloop