Plundering JD Sports minutieus voorbereid

Een dag na de plundering ligt het Bijlmerplein er weer vredig bij. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - De gewapende plundering van de JD Sports in de Amsterdamse Bijlmer door een grote groep jongeren was zorgvuldig voorbereid. Want de plunderaars gingen donderdagavond gecoördineerd te werk en hadden het plan van te voren uitgestippeld. Zo zag het eruit, vertelt een ooggetuige aan De Telegraaf.