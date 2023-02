BN-ers aan de lijn voor Giro 555: ’Elke euro is welkom’

„Er wordt echt veel gebeld”, vertelt Servaes, die zich er ook van bewust is dat het voor veel mensen tegenwoordig makkelijker is om online geld over te maken (die optie is er ook). „Het zullen over het algemeen iets oudere mensen zijn, maar juist die zijn vaak heel gemotiveerd om een bijdrage te leveren, groot of klein. Dan is het fijn dat iemand ze telefonisch kan helpen.”

Michiel Servaes (l), directeur Oxfam Novib, staat de pers te woord tijdens de landelijke actiedag in het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Ⓒ ANP/HH

Op de nationale actiedag helpen meer dan 200 bekende Nederlanders mee bij het belpanel en via sociale media. Simon Keizer is woensdagmiddag constant druk telefoontjes aan het opnemen. „Het is een diepe ellende wat onze medemensen doormaken. Dus toen het verzoek kwam was er geen enkele twijfel om mee te doen.”

’Aanzienlijk’

Niet iedereen die belt, heeft door dat ze Simon Keizer aan de telefoon hebben, „maar diegenen die het wel doorhebben, vinden het hartstikke leuk”, verzekert hij.

Simon Keizer Ⓒ De Telegraaf

„Ik had één iemand aan de lijn die zei: ’ik heb al gedoneerd, maar wilde graag een BN’er aan de telefoon hebben.’ Daar is deze lijn niét echt voor bedoeld”, lacht hij. „Maar het zijn verder hele lieve telefoontjes. Meestal gaat het ook vrij snel, maar als iemand even de behoefte heeft om hun ’waarom’ te uiten: prima.”

Het belpanel bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Ⓒ ANP/HH

De meeste donaties die via Keizer gaan zijn of 50 of 100 euro. „Dat vind ik wel aanzienlijk. En het klinkt heel cliché, maar maakt natuurlijk niet uit hoeveel je doneert: wat jij kunt missen.”

Streefbedrag

Een streefbedrag is er woensdag niet. „Elke euro is welkom”, stelt Servaes. „Tegelijkertijd, ik ben vorige week zelf in het rampgebied geweest. Dan zie je hoe ongelooflijk de omvang van die ramp is. Miljoenen mensen hebben niks meer. Dan is het antwoord heel simpel: hoe meer hoe beter.”