Facebook vindt foto Nederlands Fotomuseum ’te naakt’

rotterdam

In het Rotterdamse museum is sinds mei dit jaar de expositie Lust for Life te zien, waarvan de gewraakte foto deel uitmaakt. Directeur Birgit Donker is diep verontwaardigd: „Ed van der Elsken is een van de beroemdste Nederlandse fotografen en wordt wereldwijd gewaardeerd om zijn directe, onconventionele en persoonlijke stijl. Hij wist als geen ander de Zeitgeist van de jaren ’60 en ’70 te vangen. Bloot maakte onherroepelijk een onderdeel uit van deze tijd. Foto’s van zo’n groot fotograaf zouden nooit gecensureerd mogen worden op een platform als Facebook, zoals geen enkel ander kunstwerk geweerd zou mogen worden wegens naaktheid.”

„Het is helaas onmogelijk om rechtstreeks om opheldering te vragen”, stelt woordvoerder Annemarie van den Eijkel. „We hebben dat uiteraard wel geprobeerd, maar tot nu toe geen reactie gekregen.”

Naakte vrouw

De bewuste foto is door Ed van der Elsken in 1960 gemaakt in Japan. Op de foto ligt een naakte vrouw onder een open raam. „Een prachtig beeld dat refereert aan de verbeelding van het klassieke vrouwelijk naakt uit de kunstgeschiedenis”, stelt Birgit Donker. „Het is ons een raadsel waarom Facebook deze foto als aanstootgevend beschouwt. Het gaat om een kunstzinnig beeld van een beeldbepalend fotograaf. We rekenen erop dat Facebook dit ook erkent.”

Volgens Annemarie van den Eijkel waren eerder al medewerkers en bezoekers van het Nederlandse Fotomuseum slachtoffer van de regeldrift van Facebookmedewerkers. „Hun posts van de expositie werden verwijderd en hun accounts werden voor enkele uren geblokkeerd.”

Uitzondering

Het is niet voor het eerst dat Facebook kunstwerken weert waarop naakt is te zien. Omdat hier toch regelmatig tegen is geprotesteerd, was het beleid enigszins aangepast: „Er zou een uitzondering zijn voor schilderijen, beelden of andere kunst die naakte figuren afbeelden. Vorig jaar nog was de Facebookpagina van het Montreal Museum geblockt, na plaatsing van een naakt van Picasso. Toen zou Facebook eens goed gaan kijken wat ze wel en niet konden toelaten. En nu toch weer dit.”

Zonder enige twijfel durft het Nederlands Fotomuseum te stellen dat de fotografie van Ed van der Elsken onder deze uitzondering zou moeten vallen. Het Nederlands Fotomuseum hoopt dan ook dat Facebook op basis van zijn beleid zijn besluit tot censuur zal herzien.