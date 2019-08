Fotomuseum: Facebook censureert ons

Bij de Inland Sea, Japan 1960 Ⓒ Nederlands Fotomuseum - Ed van der Elsken

ROTTERDAM - De Facebookpagina van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is plots niet meer te vinden. Het museum plaatste deze week foto’s van Ed van der Elsken, van wie de tentoonstelling Lust for Life in het museum te zien is. „Vermoedelijk worden de foto’s als te bloot of te aanstootgevend beoordeeld”, aldus een woordvoerster. Het museum zoekt contact met Facebook.