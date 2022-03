Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïners hergebruiken op vijand buitgemaakt materieel Koekje van eigen deeg voor Poetin: Russen bestookt met hún oorlogstuig

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Oekraïense soldaten met een in de buurt van Kiev buitgemaakte Russische tank. Ⓒ REUTERS

Kiev - Russische militairen in Oekraïne worden regelmatig bestookt met eigen materieel dat door de tegenstander is buitgemaakt. „Rusland is onze beste wapenleverancier”, grapte president Volodimir Zelenski onlangs, even terug in zijn oude rol als komiek.