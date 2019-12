Man opgepakt voor vernielen 64 auto’s

Ⓒ ANP XTRA

BERKEL EN RODENRIJS - Een 44-jarige man uit het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs is aangehouden voor het vernielen van 64 auto’s in zijn woonplaats. Hij meldde zich zelf bij de politie, nadat iemand beelden online had gezet, meldt een politiewoordvoerder.