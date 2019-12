Rust is wedergekeerd in Frans deel Sint-Maarten

Zo zijn de meeste wegblokkades opgeruimd en de meeste scholen weer open. Alleen in het gebied Sandy Ground zijn er nog blokkades.

Vorige week ontstonden rellen en werden wegblokkades opgeworpen nadat vanuit Frankrijk een verregaand preventieplan was aangenomen voor Saint-Martin tegen de zin van de lokale autoriteiten. De invoering van het gewraakte plan is daarop voorlopig uitgesteld, waarna het protest is afgenomen.

Op het Nederlandse gedeelte wordt er volgens de politie geen rekening meer mee gehouden dat de onrust kan overslaan. Politici en bevolking zijn weer vooral bezig met de nieuwe parlementsverkiezingen op 9 januari 2020.