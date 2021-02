Overleden moeder te water blijkt 47-jarige vrouw uit Gronau

In de nacht van zaterdag op zondag raakte de 47-jarige vrouw uit Gronau (net over de grens in Duitsland) rond 02.00 uur met haar auto te water. Haar drie kinderen, allen onder de achttien jaar, waren in ieder geval oud genoeg om zichzelf in veiligheid te brengen. Zij wisten zich uit de auto te bevrijden en konden naar de kant komen.

Hoewel de brandweer gelijk met drie teams zocht naar de bestuurster en de auto, bleef zij zoek. Er werd de hele verdere zondag gezocht. Het landelijk team onderwaterzoekingen vond op zondagavond de auto in het zijkanaal K, dat om de hoek ligt bij de Nieuwendammerdijk. Het stoffelijk overschot van de vrouw werd daarbij ook aangetroffen.

De politie kan op dit moment nog niet zeggen waar de vrouw precies vandaan kwam voordat zij te water raakte. Waar de vader van de kinderen precies verbleef, is ook iets waar de politie geen uitspraken over doet. Wel laat een woordvoerster weten dat het voor de opsporingsdiensten ook een vraag is of het een ongeluk is geweest of dat er opzet van de moeder in het spel is. De politie zoekt in dat kader ook naar getuigen die meer weten.