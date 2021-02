Raadsels rond dood Duitse vrouw die met kinderen kanaal in reed

De 47-jarige vrouw uit Gronau, dat net over de grens bij Enschede ligt in het gebied Noordrijn-Westfalen, raakte in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur met haar auto te water. In het snelstromende IJ-water brachten haar drie kinderen van 8, 11 en 14 jaar zichzelf in veiligheid. Zij wisten zich uit de auto te bevrijden en kwamen op eigen kracht naar de waterkant.

Hoewel de brandweer vrijwel onmiddellijk met drie teams ging zoeken naar de in het water verdwenen bestuurster, konden zij haar niet vinden. Ook was er assistentie van een politiehelikopter met warmtebeeldcamera en een boot met sonarapparatuur. Na een korte onderbreking in de nacht werd zondagmorgen vanaf zonsopgang opnieuw met veel manschappen en apparatuur gezocht.

Het zou nog de hele dag duren voordat de vrouw gevonden werd. Het landelijk team onderwaterzoekingen traceerde uiteindelijk vlak voor het aanbreken van de avond het lichaam vlak bij een scheepswerf in het zijkanaal K, dat niet ver van de Nieuwendammerdijk ligt.

Bekijk ook: Lichaam gevonden in zoektocht naar moeder in IJ

De politie kan op dit moment nog niet zeggen waar de vrouw precies vandaan kwam, voordat zij te water raakte. Of er een vader in het spel is, blijft ook onduidelijk. Een woordvoerster van de politie laat weten dat de centrale vraag is of het om een ongeluk gaat of dat er opzet in het spel is geweest van de moeder. Andere scenario’s zijn door de politie uitgesloten.

De lokale Duitse televisiezender WDR meldt dat het parket in Münster en de districtspolitie van Borken onderzoeken of de vrouw een einde aan haar leven wilde maken. Onderzoekers sluiten niet uit „dat ze de mogelijke dood van haar kinderen zou hebben aanvaard.”

Kamp je met zelfmoordneigingen? Bel hulplijn 113.