Rutte: ’Nederland gaat op slot’

Rutte zegt zich te realiseren hoe „ingrijpend en heftig” de nieuwe maatregelen zijn. „We herinneren ons allemaal nog de beelden van het voorjaar. Lege bussen, winkelstraten, kantoren, daar moeten we naar terug.” Hij wijst erop dat het aantal coronabesmettingen weer „in sneltreinvaart” oploopt.

Het coronavirus is geen onschuldige griep „wat de demonstranten hier buiten nog steeds lijken te denken”, zei premier Mark Rutte tijdens zijn televisietoespraak over de nieuwe, zeer strenge lockdownregels. Tijdens zijn speech is duidelijk gejoel en gefluit te horen van buiten het Torentje in Den Haag. „De rek is er echt uit, en dan moet het griepseizoen nog beginnen.” Dat maakt deze verzwaring noodzakelijk, aldus de premier.

Bekijk ook: Actievoerders proberen toespraak Rutte te verstoren

Winkels, contactberoepen en sporten

Niet-essentiële winkels, zoals tuincentra, bouwmarkten en kledingwinkels, gaan vanaf dinsdag dicht. Bij bouwmarkten mogen wel bestelde producten afgehaald worden. De supermarkten, slagers en bakkers blijven wél open, evenals de drogisten, stomerijen en opticiens.

Ook de ’doorstroomlocaties’, zoals musea, dierentuinen en zwembaden moeten dicht. Hotels mogen open blijven, maar mogen geen eten en drinken meer serveren. Bibliotheken gaan dicht, maar boeken afhalen mag nog wel. Banken blijven open. In wijkcentra mogen activiteiten voor kwetsbare mensen doorgaan.

Contactberoepen zoals kappers en nagel- en massagesalons moeten stoppen. Voor medische beroepen komt een uitzondering. Dit betekent dat bijvoorbeeld fysiotherapeuten, verloskundigen en tandartsen wel aan het werk blijven. Scholen, van het basisonderwijs tot en met de universiteiten, moeten vanaf woensdag dicht en overstappen op online onderwijs.

Sportscholen en zwembaden moeten ook de deuren sluiten. Sporten mag met maximaal twee mensen op anderhalve meter afstand, uitgezonderd kinderen tot en met 17 jaar en profsporters.

Steunpakketten

Het kabinet blijft kijken wat nodig is om het aantal faillissementen als gevolg van de strenge coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken.

Rutte snapt dat de sluiting van alle niet-essentiële winkels een „enorm harde boodschap” is voor winkeliers. „Maar we moeten dit besluit nemen. We doen wat we kunnen om ondernemers te steunen.”

Het kabinet kwam vorige week al met aanvullende maatregelen om zwaar getroffen bedrijven te ondersteunen. Bovendien benadrukt Rutte opnieuw dat de bestaande steunpakketten „mee-ademen” met de omstandigheden. „Hoe meer verlies, hoe meer steun.”

Negatief reisadvies

De premier geeft het dringende advies om maximaal twee gasten vanaf 13 jaar thuis te ontvangen. Met kerst mogen dit er drie zijn. „Bij klachten blijf je thuis, niemand wil vrienden of familie besmetten.” De maximale groepsgrootte buiten wordt twee, huishoudens uitgezonderd. „Samen wandelen met een vriend of vriendin mag, maar hou anderhalve meter afstand.” Rutte drukt mensen op het hart om geen onnodige tripjes te maken en om zoveel mogelijk thuis te werken. De premier ziet dat het advies om thuis te blijven minder goed wordt nageleefd dan in de eerste lockdown en vraagt werkgevers om thuiswerkmogelijkheden te bieden. „Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.”

Ook geeft de premier een negatief reisadvies af tot half maart, wat dus onder meer betekent dat wintersportvakanties niet door kunnen gaan. Eerder gold dit advies nog tot half januari. Overigens geldt voor veel landen sowieso al een ’oranje’ advies, wat inhoudt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. „De risico’s en onzekerheden zijn te groot.”

Rutte laat ook weten dat hij de buurlanden van Nederland heeft gevraagd reizen hiernaartoe te ontmoedigen. Bovendien moeten alle reizigers uit niet-EU landen vanaf dinsdag een negatieve test hebben om Nederland in te mogen.

’Het wordt beter’

De strenge maatregelen duren in ieder geval tot 19 januari. Op dinsdag 12 januari laten Rutte en minister De Jonge in een persconferentie weten hoe het er na die tijd uit komt te zien. De premier heeft hoop dat hij tegen die tijd beter nieuws kan brengen. „We moeten nu alles doen. We moeten door deze hele zure appel heen bijten voor het beter wordt. En ja, het wordt beter. Er komt een moment dat we corona achter ons laten en dat ons leven weer gewoon wordt. Met het vaccin wordt 2021 een jaar van hoop en licht aan het einde van de tunnel.”