1e Michelinster voor 10 restaurants, 3 nieuwkomers met 2: zitten ze bij jou in de buurt?

Restaurant Flore (voorheen Bord’Eau) van chef Bas van Kranen in Amsterdam krijgt vanuit het niets twee Michelinsterren, evenals Julemont van Guido Braeken in het Limburgse Wittem. Ook De Nieuwe Winkel van chef Emile van der Staak in Nijmegen heeft nu twee sterren.

Nieuwkomers

Nieuwkomers met één ster zijn Restaurant Pikaar in Hilvarenbeek, Atelier in Gulpen, Alma in Oisterwijk, Vigor in Vught, ’t Ganzenest in Rijswijk (Zuid-Holland), Noor in Groningen, Lars Amsterdam, Zoldering, Restaurant De Kas en De Juwelier, alle vier in Amsterdam. Chef-kok van het laatst genoemde restaurant Yoran Jacobi werd ook uitgeroepen tot Jonge Chef van het jaar. „Het is wel een hele hoop in een keer”, gaf hij toe.

De award voor beste sommelier van het jaar ging naar Malou Hagenaars van Alma in Oisterwijk, het restaurant dat eveneens een eerste ster in de wacht sleepte.

In totaal heeft ons land nu naast de twee driesterrenrestaurants 21 zaken met 2 sterren en 94 restaurants met één ster. Acht restaurants verliezen een ster, waaronder Vermeer in Amsterdam, Soigné in Bussum en Valuas in Venlo.

Groene sterren

Voor de tweede keer werden de zogenoemde groene sterren uitgereikt aan restaurants die koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar behaalden acht zaken er een. Deze keer kregen drie restaurants een groene ster; Héron in Utrecht, Triptyque in Wateringen en Flore in Amsterdam.

Gwendal Poullennec, internationaal directeur van de Michelin Gids, roemt „de verfijning en de creativiteit” van de Nederlandse culinaire scène. „Als gastronomische bestemming in voortdurende ontwikkeling, onderscheidt Nederland zich ook door de toenemende aandacht die Nederlandse restauranthouders besteden aan duurzaamheid.”

De bekendmaking van de lijst van Michelin was ditmaal weer in een vol DeLaMar Theater in Amsterdam. Vanwege het coronavirus was de ceremonie vorig jaar online. Daarom werden de chef-koks die vorig jaar een ster behaalden aan het begin van de bijeenkomst op het podium geroepen en kregen ze alsnog een applaus.

De Michelinsterren gelden internationaal als de belangrijkste onderscheiding in de luxe restaurantsector.