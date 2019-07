Oekraïne legt Russische tanker aan de ketting

Ⓒ AFP

KIEV - Oekraïne heeft een Russische tanker aan de ketting gelegd in de haven van Izmail. Het schip zou betrokken zijn geweest bij een incident in november in de Straat van Kertsj. Daar nam Rusland drie Oekraïense schepen in beslag. De bemanning werd meegenomen en zit nog steeds vast.