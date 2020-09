Nieuwe aanpak werkt: eiken verlost van de processierups

Overlast van eikenprocessierupsen wordt nu nog voornamelijk bestreden door de nesten weg te zuigen, op te vangen en te vernietigen. Ⓒ ANP / HH

Wapserveen - Niks spuiten of wegzuigen. De beste manier om de vervelende eikenprocessierups te bestrijden is de inzet van natuurlijke vijanden. Een vier jaar durende proef levert daar nu het doorslaggevende bewijs voor. Vooral de mees is dodelijk effectief.