’Zwartrijden’ en ’dames en heren’ taboe in Duits openbaar vervoer

Peperdure reclamecampagnes van de ov-bedrijven tegen zwartrijden moeten nu het loodje leggen. ’Wie zwartrijdt, moet ballen hebben’, meldde de Berlijnse vervoersmaatschappij BVG eerder nog provocatief. Maar in het huidige maatschappelijke ’woke-klimaat’ zijn leuzen als deze taboe.

Als eersten gooiden het strenge Beieren de knuppel in het hoenderhok. Het vervoersbedrijf MVG uit München haalde duizenden posters tegen zwartrijden uit de metrowagons. Een ’communicatieve maatregel die beter in de tijd past’. ’Zwartrijden kost zestig euro’ is uit de mode, de nieuwe leus luidt: ’Eerlijk duurt het langst’.

Uit angst om van racisme te worden beticht, volgde ook de Berlijnse BVG. Een gevolg van de ’diversiteitsstrategie’ van de hoofdstad. Zwartrijden is ’uit’, ’in’ is ’rijden zonder geldig plaatsbewijs’.

’Gestoord’

Conservatieve politici staan op de barricaden. Ex-verkeersminister Peter Ramsauer verklaarde: „Ze zijn gestoord. Ik kan hierover alleen mijn hoofd schudden.” Veel oudere burgers vinden dat hij gelijk heeft en noemen het verwijt van discriminatie overdreven.

Maar de ban op ’politiek incorrect taalgebruik’ gaat verder. Lufthansa, tijdens de coronapandemie met miljarden staatssteun gered, begroet reizigers niet als vanouds. Het ’geachte dames en heren’ verdwijnt. Reden is het zogeheten derde geslacht, dat zich gediscrimineerd zou voelen. ’Beste gasten’, zo worden passagiers aan boord voortaan verwelkomd.

Ook de Bundeswehr, het Duitse leger, doet mee aan het genderdebat. Want mannen zouden in het taalgebruik worden bevoordeeld ten opzichte van vrouwen. Het boegbeeld van de socialisten, Sahra Wagenknecht, zei tegen deze krant dat de zuiveringsacties van de taalpuristen ’doorgeslagen’ zijn: „Links heeft de neergang in de peilingen aan zichzelf te wijten.”

Oostenrijk

Naast Duitsland gaat ook buurland Oostenrijk in de taalstrijd overstag. Spoorwegvervoerder ÖBB gaat de term zwartrijden in de ban doen. Ook de hoofdstedelijke metro is bang om te discrimineren: „De term leidt tot misvattingen”, aldus het Weense ov-bedrijf Wiener Linien. „Taal leeft en daarom verandert ook het gebruik ervan steeds opnieuw.”

Belangenvereniging Initiative Schwarze Menschen in Deutschland wil niet op de taalkundige oorsprong van het ’zwartrijden’ ingaan. Maar omdat er een ’racistische bijklank’ zou zijn, moet het werkwoord verdwijnen.