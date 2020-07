Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt voor het eerst in 4 dagen

Ⓒ ANP | HH

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in een ziekenhuis is dinsdag licht gedaald van 118 naar 115. Het was de eerste afname na vier achtereenvolgende dagen van stijging. Afgelopen donderdag behandelden de ziekenhuizen 91 patiënten, het laagste aantal in de afgelopen maanden. Op maandag was dit gestegen naar 118.