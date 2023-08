Slecht weer houdt veerboot naar Noorwegen niet tegen: ’Wij zijn niet bang voor storm Hans’

Het waait op de kade van het Duitse Emden dinsdagmiddag ook al stevig. Maar storm Hans in Scandinavië is volgens rederij Holland-Norway Lines niet zo ernstig dat varen onverantwoord is. „Het is veilig, anders zouden we echt niet afvaren”, verzekert een woordvoerder van de rederij. „Het ergste lijkt al voorbij daar, zeker tegen de tijd dat de cruise ferry aankomt.”

Veerboot de MS Romantika vertrekt sinds juni uit deze Duitse havenstad, omdat er in de Groningse Eemshaven allerlei problemen waren. Maar een aanzienlijk deel van de passagiers is nog steeds Nederlands.

Een moeder uit Hoogeveen staat achter het hek haar dochter uit te zwaaien. „We waren wel een beetje bezorgd toen we hoorden van de storm, maar het schijnt allemaal mee te vallen”, houdt ze de moed erin. „Mijn dochter heeft wel wat extra reispilletjes meegenomen tegen de zeeziekte want het zal wel gaan spoken.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Sam en Robin uit Schipluiden fietsen zo de boot naar Noorwegen op.

’Wij kunnen wel wat hebben’

Daar zijn Sam en Robin uit Schipluiden helemaal niet bang voor. „Een storm? Haha ja we weten ervan maar wij zijn jong, wij kunnen wel wat hebben.”

Ze staan klaar om met hun fietsen de loopplank op te rijden voor een vakantie in Noorwegen. „We maken ons echt helemáál geen zorgen. Als het echt gevaarlijk was geweest, zou de boot vast niet varen. En nee, zeeziekte zal ook wel meevallen. Het zijn vast wel flinke golven onderweg. Mooi toch?”

Tekst gaat verder onder de foto.

Roland en Wilma Boschma stappen zo de veerboot naar Noorwegen op.

Roland en Wilma Boschma uit Groesbeek maken zich er ook helemaal geen zorgen over. „We keken wel even op, toen we het gister hoorden op het nieuws”, zegt Wilma. „Maar wij zijn echt niet bang voor Hans”, lacht Roland. „Wij zijn Nederlanders, wij zijn ook wel wat wind gewend, toch?”

Zeewind

Jessica Schutte en haar dochter Floor, uit Papendrecht, maken zich ook niet druk. „Het schijnt dat de storm meer de kant van Oslo en Zweden op staat, en dat het bij Kristiansand waar dit schip aankomt juist wel meevalt. We waren wel even bezorgd toen we hoorden van de storm. Als het echt hel erg was geweest, waren we niet gegaan. Maar het lijkt dus wel goed te komen. Er zal wel wat zeewind staan onderweg. We gaan het zien.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Jessica Schutte en haar dochter Floor: 'Als het te gevaarlijk was, zouden we niet gaan.'

De ferry is eind van de middag gewoon richting Noorwegen vertrokken. Zelfs al om 16.45 uur in plaats van de geplande 17.00 uur. Want iedereen was toch al op tijd aan boord, laat de rederij weten.