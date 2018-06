Vluchtauto’s paraat bij beladen info-avond

De kerkzaal in Den Dolder is deze zondagmiddag wel vol vragen, die de woordvoerders van de gemeente, politie, ministerie en ggz-instelling niet allemaal kunnen beantwoorden. Hoe kan het dat Michael P. zomaar wegliep uit de instelling? Kan Altrecht de verantwoordelijkheid over zware zedendelinquenten wel aan? Hoe zat het met drank- en drugsgebruik en relaties tussen personeel en patiënten?

,,Drugs zijn bij ons verboden.’’ Die uitspraak komt bestuurder Floor van Dijk van Aventurijn op gejoel en hoongelach te staan. ,,Op straat krijg ik een boete als ik een biertje drink’’, zegt een boze man. ,,Bij jullie liggen de joints en de bierblikken gewoon buiten.’’

De voornaamste vraag die omwonenden bezighoudt is of ze morgen op straat weer een andere levensgevaarlijke gek op verlof kunnen tegenkomen. Van Dijk twijfelt over het antwoord. ,,U kunt het dus niet garanderen’’, bijten de vraagsteller haar direct toe. Ze probeert uit te leggen dat elke stap op weg naar meer vrijheid met controles is omgeven, maar niemand lijkt overtuigd.

Van Dijk en Roxanne Vernimmen, bestuurder van Altrecht ggz, maken allebei een aangeslagen indruk. ,,Het gebeuren heeft op ons een grote impact’’, verklaart Vernimmen. ,,De beveiliging rond de instelling is opgeschroefd, ook omdat het personeel ernstig is bedreigd.’’

,,Ik vind het dapper dat die bestuurders hier durven te komen’’, reageert een van de bezoekers. ,,Dit is voor hen nu toch het hol van de leeuw.’’