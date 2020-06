Drinkvrienden willen feestje en sluiten zich op in kroeg

In de nacht van zondag op maandag liep het bij een pub in de wijk Vauxhall compleet uit de hand. Op het hoogtepunt stonden er - in strijd met de anti-virusmaatregelen - meer dan 100 gasten te feesten. Na meldingen van geluidsoverlast uit de buurt besloten agenten een kijkje te nemen. Toen de politie bij de pub arriveerde sloot een aantal gasten zichzelf op in het café en barricadeerde de ingang. Vervolgens werd er uit de ramen met bier een glazen naar agenten gegooid.

Het feest speelde zich af in Britannia Hotel pub ten noorden van de binnenstad. De lokale politiechef spreekt van ’schokkend en onverantwoord gedrag’. „De coronamaatregelen zijn weliswaar versoepeld, maar dat betekent niet dat we net moeten doen alsof de pandemie voorbij is.”

Uiteindelijk wisten agenten het café toch binnen te komen. Acht drinkebroeders zijn opgepakt.