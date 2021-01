’Strengere maatregelen negeren rood kruis’

’Levensgevaarlijk en onacceptabel”, reageert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op de nieuwste cijfers van RWS. „Het is puur misdadig als je een rood kruis negeert omdat je daarmee levens van anderen in gevaar brengt. Die maatregel wordt niet voor niets genomen. Het heeft namelijk altijd met een onveilige situatie te maken.”

"Vaker camera’s inzetten voor handhaving"

Van Nieuwenhuizen kondigt aan dat er nog stringenter gecontroleerd gaat worden. „We gaan kijken of we vaker camera’s kunnen inzetten voor de handhaving, zodat iedere overtreder van het negeren van een rood kruis een boete in de bus krijgt van minimaal 250 euro. Er zijn weinig symbolen makkelijker te begrijpen dan een rood kruis. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er dan toch mensen zijn die deze waarschuwing bewust negeren. Je mag hier niet mee wegkomen, dit moet stoppen!”

"Weggebruikers negeren massaal rood kruis"

De minister is verbolgen over het feit dat in 2020 maar liefst 22 pijlwagens en botsabsorbers zijn aangereden. „Dat zijn voertuigen die nota bene worden ingezet ter beveiliging bij wegwerkzaamheden en ongevallen. Het is ongekend dat dit gebeurt. Daarnaast werden ook nog eens elf dienstwagens van weginspecteurs aangereden die op de weg stonden ter beveiliging van een incident. Gelukkig kwamen ze er allemaal levend van af, maar het grootste deel van de wagens is wel total loss.”

Sinds 2015 heeft RWS weginspecteurs die als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) processen verbaal mogen uitschrijven. Inmiddels zijn dat er bijna honderd die dat voor een viertal verkeersovertredingen mogen doen. Naast het negeren van een rood kruis is dat ook voor het rijden op de vluchtstrook, stilstaan op de vluchtrook en vrachtwagens met een te hoge lading.

Ⓒ SERGE LIGTENBERG

In 2020 schreven deze RWS-boa’s in totaal ruim 5600 bonnen uit. Daarvan waren er 4920 (87%) voor het negeren van rode kruizen. In 2019 waren dat 3159 bekeuringen en in 2018 nog 1.653 voor het negeren van rode kruizen. „Ondanks de coronacrisis en minder verkeer op de weg is dit dan ook schrikbarende aantallen”, meent Van Nieuwenhuizen.

Strafrecht

„Gezien de ernst van de overtreding valt deze onder het strafrecht en wordt de hoogte van de boete bepaald door het OM. De eerste is 250 euro, maar bij herhaling kan dat vele malen hoger uitvallen.”

Om de veiligheid te vergroten van zowel de weginspecteurs als de weggebruikers kunnen automobilisten sinds een paar jaar een waarschuwing via een in-car navigatiesysteem of app op de telefoon krijgen als er ergens een auto van de weginspecteur op de weg staat ter beveiliging van een incident. Nu komen daar ook botsabsorbers en pijlwagens bij.