Druk op de weg door Pasen en ongelukken

Op de A27 richting het zuiden bij Bilthoven staat 6 kilometer file door een ongeluk. Een rijstrook is dicht, de vertraging is 19 minuten. Ook op de A58 (bij Tilburg) en de A59 (bij Den Bosch) is er sprake van vertraging door ongelukken.

„Afgezien van de ongelukken zien we dat het drukker is door het paasweekeinde. Dat betekent dat waar het vastloopt de files langer zijn dan normaal. Het komende uur verwachten we nog meer vertraging”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

De Verkeersinformatiedienst (VID) registreert tachtig files op de snelwegen in Nederland met een totale lengte van 292 kilometer.