Vanaf woensdag code oranje voor hele wereld

Dinsdag stonden alleen de Canarische eilanden en Sint-Maarten nog op ’geel’. Het reisadvies voor Aruba en Bonaire werd in de loop van de dag al aangepast naar ’alleen noodzakelijke reizen’.

Voor bestemmingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden gold een uitzondering: als het land op geel staat is een vakantiereis toegestaan. Nu Nederland is overgegaan op een volledige lockdown en thuisblijven de regel is heeft het kabinet besloten om de hele wereld ’oranje’ te kleuren.

Het reisadvies is daarmee niet langer gekoppeld aan de situatie in landen zelf. De maatregel gaat woensdag in. Veel Nederlanders zijn gedupeerd. Reisorganisaties gaven de afgelopen weken aan dat veel mensen van plan waren om in de kerstvakantie de koffers te pakken naar een zonovergoten ’koninkrijksbestemming’.

Hoewel het tegen de adviezen in was, gingen de vakantievluchten naar de ’gele’ Canarische eilanden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote en Fuerteventura ook gewoon door. Vanaf woensdag staan deze populaire winterbestemmingen dus ook op oranje.