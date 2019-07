Extreme hitte voorbij

In heel Nederland, behalve in het Waddengebied, was sinds dinsdag code oranje van kracht wegens de extreme hitte. In het zuiden van het land was het zaterdag in het begin van de dag al code geel, omdat het na stevige regenbuien een stuk koeler werd.

Zondag grote verschillen

Vandaag is het in het noorden vrij zonnig en warm met maxima van 27 tot 30 graden. Later vanmiddag kan er in het noordoosten een onweersbui ontstaan.

Na stevige regenbuien is ons land ietsje afgekoeld. Ⓒ ANP

Ten zuiden van de lijn Amsterdam - Arnhem is het volgens Weerplaza totaal ander weer met veel bewolking en maxima van 20 tot 22 graden. Vooral in de zuidelijke provincies valt soms ook regen. Vanavond en vannacht trekken de wolken met een spatje noordwaarts weg. Morgen gaat in de loop van de dag de zon overal weer schijnen. 's Middags is het 24 tot 26 graden. Dinsdag wordt het 25 tot 30 graden.

