Lokale politici eisen aftreden bestuur Denk

„Wij merken dat de interne ontwikkelingen in onze partij de aandacht afleiden van hetgeen waarvoor wij als volksvertegenwoordigers gekozen zijn, namelijk het vertolken van de stem van onze kiezers en het opkomen voor de belangen van de mensen in onze gemeenten en provincies. Wij zijn als lokale volksvertegenwoordigers de oren en ogen van onze partij en menen daarom in gezamenlijkheid een oproep te moeten doen”, zo staat in de brief. „Het raakt ons dat wij als Denk’ers op 6 juni mogelijk tegenover elkaar komen te staan tijdens een ledenvergadering. Dat willen wij ten koste van alles vermijden.”

De lokale partijleiders doen een „beroep op het partijbestuur om in het partijbelang een groots gebaar te maken en per direct terug te treden, zodat er een onafhankelijk interim-bestuur aangesteld kan worden.”

De brief is ondertekend door de fractieleiders van Denk in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede, Zaanstad, Amersfoort, Deventer, Schiedam, Zuid-Holland en Flevoland en door de jongerenbeweging.

’Broedermoord’

Eerder deze week sloeg de opgestapte fractieleider Kuzu van zich af omdat hij beschuldigd was van een buitenechtelijke affaire waarbij hij de grenzen van het betamelijke had overschreden. Het was de reden dat hem het fractievoorzitterschap was ontnomen, zo meldde het partijbestuur. Öztürk was daarmee een ’matennaaier’ die ’broedermoord’ en ’sabotage’ had gepleegd, louter om Kuzu pootje te lichten, zo beweerde de laatste.

De nieuwe fractieleider Azarkan haakte daarop in: hij stelde ook dat het partijbestuur van Denk moet opstappen ’in het belang van de partij’. Het bestuur weigert echter.

Denk-voorzitter Selçuk Öztürk Ⓒ Dijkstra BV

’Bemiddelen’

Vrijdag stuurde het bestuur een bericht naar de leden. Het wil „onafhankelijke personen aanstellen om het bestuur de komende tijd te ondersteunen en te bemiddelen met de betrokken personen”, staat te lezen in een mail. Selçuk Öztürk was ook in gesprek met een aantal onderzoeksbureaus om onafhankelijk onderzoek te doen.

„Het handelen van onze drie Kamerleden die tot deze situatie heeft geleid, zal in dit onderzoek uitgebreid worden meegenomen.” Maar dat is voor de lokale politici onaanvaardbaar zolang Selçuk Öztürk de scepter zwaait in het bestuur, zo blijkt.

„Wij snappen dat het moeilijk is om dit te vragen van mensen die hart en ziel gegeven hebben om onze beweging op te bouwen. Mensen aan wie wij dank verschuldigd zijn voor hetgeen zij voor onze partij betekend hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is voor de toekomst van onze partij. Als jonge partij maken we groeispurten door die er uiteindelijk toe zullen leiden dat we groter, sterker en eensgezind onze taak zullen vervullen. Wij verzoeken op de geplande algemene ledenvergadering van 6 juni officieel een interim-bestuur te benoemen dat in onafhankelijkheid gaat bouwen aan de toekomst van onze beweging”, zo schrijven de lokale politici.

Selçuk Öztürk was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.