Skidorp verrast: pak sneeuw van 60 centimeter in de zomer

Het is zeer ongebruikelijk dat aan het begin van de zomer nog sneeuw in deze regio valt, meldt de plaatselijke meteorologische dienst aan nieuwszender CNN. Het was al 91 jaar geleden, in 1928, dat er nog zoveel sneeuw viel aan het eind van de maand juni.

De bewoners in het gebied zijn gewaarschuwd dat ze nog zeker tot en met zondag rekening moeten houden met de sneeuwoverlast.

De gemiddelde middagtemperatuur in deze tijd van het jaar is zo’n 23 graden. In de nacht wordt het doorgaans niet kouder dan een graad of 7.