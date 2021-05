’Arubaan bij ruzie in loods doodgeschoten en in zeil in water gedumpt’

Binnenland

Politie vermoedt brandstichting in Arnhemse bioscoop

De politie vermoedt dat de brand die maandagochtend woedde in een restaurant/shishalounge onder een bioscoop in de Hoogstraat in Arnhem is aangestoken. De mogelijke dader of daders zijn er waarschijnlijk op een scooter in de richting van Arnhem-Zuid vandoor gegaan, aldus de politie, die op zoek is n...