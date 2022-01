Kans op 2G voorlopig verkeken

Een ’kantelpunt’. Het ’momentum is voorbij’. Wie sowieso al principieel tegen 2G was, werd dinsdagnacht op z’n wenken bediend. Rond middernacht stuurde het ministerie van Volksgezondheid een onderzoek naar de Tweede Kamer van TU Delft, Erasmus MC en UMC Utrecht over de effectiviteit van de verschillende vormen van coronatoegangsbewijzen - toegang met alleen testen (1G), met alleen herstel- of vaccinatiebewijs (2G) of met de drie opties: getest, gevaccineerd of genezen (3G).

De onderzoekers stellen dat invoering 2G voor coronatoegangsbewijzen op dit moment nutteloos is. Toen de deltavariant nog dominant was, had het uitsluiten van ongevaccineerden nog wel zin gehad om besmettingen op drukke plekken te voorkomen. Nu heerst echter de omicronvariant. Die trekt zich voor z’n verspreiding weinig aan van immuniteit van vaccins of van een reeds doorgemaakte ziekte. „Het invoeren van 1G heeft een veel grotere invloed op het verlagen van besmettingen en ziekenhuisopnames onder bezoekers dan het invoeren van 2G of 3G”, luidt een conclusie.

Kantelpunt

Kamerlid Mirjam Bikker van regeringspartij CU stuurde nog na middernacht haar reactie: „Vandaag is een kantelpunt in de discussie over hoe we de komende tijd met corona moeten omgaan.” Zij zag haar gelijk bevestigd: 1G werkt beter dan 2G.

Daarbij ging ze voorbij aan een belangrijk voorbehoud van de onderzoekers: de effectiviteit van 1G is vooral groot als het op zo veel mogelijk plekken wordt ingevoerd, dus niet alleen in het nachtleven, maar ook bij gewone kroegen en evenementen. Zo’n brede toepassing is ’moeilijk uitvoerbaar’, stellen de onderzoekers. Bovendien zou het schreeuwend duur zijn.

Daarom is het betere helemáál geen toegangsbewijzen te verplichten, vinden bijvoorbeeld PVV en SP. „We staan in de coronacrisis op een ideologisch kruispunt”, zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema. „Of we gaan de kant van het Verenigd Koninkrijk op en laten alles los, of we gaan verder zoals Duitsland en Oostenrijk met blijvende beperkingen en dwang.” Ze wijst op het gegeven dat de helft van de Nederlanders die zich heeft laten vaccineren niet de boost-prik heeft gehaald. De booster zou straks wel nodig zijn voor een geldig coronatoegangsbewijs (ctb). „Het gaat om 6 miljoen mensen. Ga je die straks allemaal weigeren in het café? Nee toch? Alleen hierom is 2G al opgeblazen. Het momentum is voorbij”

’Geen lockdown dankzij 3G, 2G of 2G+’

Het ctb kan geen perspectief bieden voor de lange termijn, vindt SP-Kamerlid Maarten Hijink. „Corona blijft bij ons. Gaan we dan de komende tien jaar blijven bijhouden wie de ziekte heeft gehad? Dat doen we voor griep toch ook niet?”

D66, uitgesproken voorstander van 2G, wil de wetgeving wel alvast door de Kamer hebben voor het moment dat de besmettingen lager liggen en 2G wél effect heeft. Kamerlid Wieke Paulusma wijst erop dat landen om ons heen geen lockdown hebben ’dankzij 3G, 2G of 2G+’ (alleen gevaccineerden of genezen mensen, die vooraf ook nog testen). „Ook zijn ze veel eerder gestart met boosten.”

Dat laatste is sowieso waar, merkt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken op. Haar partij is niet principieel tegen 2G. Maar: „We kijken met een open blik naar mogelijkheden om sectoren veilig te openen. Maar je wilt maatregelen alleen invoeren op het moment dat ze effect hebben.” Haar twijfels over 2G zijn door onderzoek eerder toe- dan afgenomen. Dat is ook het geval bij het CDA, de andere partij die nog geen ’ja’ had gezegd tegen 2G. „De berichten over de beperkte effectiviteit van 2G zijn duidelijk”, zegt Kamerlid Van den Berg.

’Vergelijkbaar met het sluiten van de horeca’

De VVD legt de bal bij het kabinet en wil van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) weten ’hoe de uitkomsten van dit onderzoek naar verschillende vormen van toegangsbewijzen passen in het langetermijnperspectief dat Nederland zo hard nodig heeft.’ Kuipers wil vooralsnog proberen de 2G-wet door de Kamer te krijgen. Een woordvoerder van zijn ministerie wijst erop dat volgens hetzelfde onderzoek 2G het reproductiegetal (de mate waarin het virus zich vermeerdert) met 14 procent kan verminderen. „Vergelijkbaar met het sluiten van de horeca”, zegt een woordvoerder.

De Kamer verlangt al een tijdje van het kabinet een perspectief voor de lange termijn. Toch komt ze in debatten zelden tot vergezichten. In het debat van donderdag zullen meerdere partijen aansturen op heropening van de musea, waarna andere partijen dan ook de bioscopen en theaters willen. Waarmee het coronadebat toch weer blijft steken in wat de kamer juist probeert te voorkomen: een debat over dingetjes.