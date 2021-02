Politie zoekt getuigen na incident Utrecht: bezorger (17) steekt man in hoofd met mes

Het incident vond rond 20.30 uur plaats. De fietsende bezorger kreeg het aan de stok met twee andere fietsers. Dat liep zo uit de hand dat de 17-jarige een van hen meerdere keren met een steekwapen in zijn hoofd en borst stak. Dat meldt Hart van Nederland.

De gewonde man werd afgevoerd naar het ziekenhuis en de bezorger werd niet veel later aangehouden. Het is niet duidelijk waar de ruzie precies over ging.

Heeft u incident gezien, of weet u meer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of online via het tipformulier op politie.nl