Sint-Maarten wijst voorwaarden hulp af

Dat meldt Trouw. Voor financiële hulp moet Sint-Maarten akkoord gaan met een zogenoemde Integriteitskamer, die onder leiding van Nederland de corruptie bestrijdt en geldstromen controleert. Daarnaast wil Nederland tijdelijk de grensbewaking overnemen met de inzet van extra marechaussees.

In een brief laat premier William Marlin aan Plasterk weten dat Sint-Maarten niet onwelwillend tegenover het plan voor de Integriteitskamer staat, maar volgens hem kan de komst van dit controle-instrument niet voor het aflopen van het ultimatum worden toegezegd. Daarnaast schrijft William Marlin dat ook hij voor een goede grenscontrole is, maar dat een intensivering niet nodig is.