15-jarige opgepakt voor steekpartij in Purmerend

De politie meldde eerder twee verdachten op het oog te hebben en dat er mogelijk nog een derde verdachte is. De politie zegt het onderzoek naar wat er precies is gebeurd voort te zetten.

Het steekincident vond plaats op of bij het parkeerterrein van winkelcentrum De Gors in de gelijknamige wijk. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, aldus een persfotograaf. De forensische opsporing deed ter plaatse onderzoek.