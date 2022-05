Wietplantage Belgische ouders vat vlam: twee kinderen overleden

In de woning aan de Rue Duribreu in Le Bizet brak die ochtend een zware brand uit. De ouders van het gezien konden samen met drie kinderen ontsnappen. Maar twee meisjes van 10 en 12 jaar die op zolder sliepen, raakten ingesloten door het vuur. De lichamen van Lizzie en Tessa werden later door de brandweer van onder de brokstukken gehaald. De buurt was in shock.

Nu heeft de krant Sudpresse van bronnen dichtbij het onderzoek vernomen dat „de brand wellicht is veroorzaakt door een kortsluiting in de elektrische installatie van een cannabisplantage.” Die bevond zich op zolder.

In de buurt waren al vermoedens dat de brand door de wietplantage zou zijn ontstaan. Nu blijkt dat het koppel zelf cannabis kweekte voor eigen gebruik.

Stroomverbruik

Om te vermijden dat de wietplantage opgemerkt zou worden vanwege het hoge stroomverbruik, tapte het stel op illegale wijze stroom af van een pand in aanbouw in de buurt.

Op dit moment lopen er drie onderzoeken in dit dossier: Eén voor het bezit en het kweken van verdovende middelen, een andere voor dierenmishandeling en een derde over de dodelijke brand.