UWV-fraude: ’Arbeidsmigranten onterecht in ziektewet’

Nieuwsuur meldt dat een aanzienlijk deel van die ziektegevallen dubieus is. Dat openbaren uitzendbureaus, juridisch adviseurs en bronnen bij uitkeringsinstanties UWV aan de nieuwsrubriek.

„We zien vrachtwagenchauffeurs die in Duitsland zijn ingehuurd en teruggaan naar Polen omdat ze ziek zouden zijn. Maar in Polen werken ze ook weer gewoon als chauffeur”, meldt de Pool Mikolaj Zajec, wie in opdracht van Poolse werkgevers tienduizenden zieke werknemers in hetzelfde land controleert. „Wekelijks krijgen we ziektemeldingen waarbij we ernstige bedenkingen hebben”, beaamt Michael Mostert, die 1800 uitzendkrachten aan de glastuinbouw levert, voornamelijk uit Polen.

Met hulp van Oost-Europese artsen kunnen de arbeidsmigranten een ziekteverklaring krijgen. Zij geven die regelmatig af aan mensen die helemaal niet ziek zijn.

Hoge Nederlandse uitkering

Zo’n Nederlandse uitkering is voor Poolse begrippen meer dan aantrekkelijk, beweert verzuimexpert Zajec. Het minimuminkomen in Polen is ongeveer 500 euro per maand, een Nederlandse ziektewetuitkering is al snel het dubbele.

Volgens een woordvoerder van het UWV wordt slechts een klein aandeel uitkeringen toegekend en uitgekeerd aan zieke werknemers in Polen. ”1600 mensen kregen een ziektewetuitkering in Polen, tegen honderdduizend mensen in Nederland”, aldus de uitkeringsinstantie.

Nieuwsuur geeft aan interne documenten in handen de hebben die een ander beeld schetsen. UWV medewerkers zouden zichzelf zorgen maken over de fraude. „Ze zien verdachte meldingen rond zwangerschappen, kunnen ontvangers van uitkeringen niet bereiken en zien dat sommige arbeidsmigranten kort in Nederland werken om daarna met ernstige klachten in de ziektewet terecht te komen.”

PVV-Kamerlid Léon de Jong is woedend: „Weer kunnen arbeidsmigranten ongestoord fraude plegen. Net als bij massale WW-fraude door Polen. Minister Koolmees staat erbij en kijkt ernaar.”

„Daar gaan we weer”, verzucht SP-Kamerlid Jasper van Dijk. „Minister Koolmees heeft wat uit te leggen.”