Hond gaat er na 20 minuten bij nieuwe baasje vandoor

Het dier komt uit Spanje, waar Pico van een jager was. Op de weg naar huis besloot ze even te stoppen om het dier even uit te laten in het Panbos in Bosch en Duin toen Pico schrok van een krakende tak en de benen nam.

En nu zwerft Pico al twee weken door de bossen bij Bilthoven. Sporkslete heeft al vangkooien gezet, geflyerd en zelf vier uur gezocht. „Zo’n hond rent 70 kilometer per uur. Tenminste, dat reden de scooters en politieagenten die hem achtervolgden”, zo vertelt ze aan RTV Utrecht.

Mensen die Pico zien raadt ze aan om niet zelf te proberen hem te vangen maar een foto of video te maken en deze op te sturen. „Als hij komt en je kan hem pakken, is het mooi, maar niet benaderen is het beste.”