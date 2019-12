Politie zoekt in Maas naar auto met inzittende

De 38-jarige bestuurder kon zondagochtend vroeg zelf uit de auto komen en met behulp van omstanders op de kant komen. Hij werd onderkoeld en met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Pas later op de dag zei hij dat er mogelijk nog iemand in de auto zit.

Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Ook is nog niet duidelijk hoe de man aan de steekwond is gekomen. Hij is aangehouden en ligt nog in het ziekenhuis.

Ⓒ Media-TV