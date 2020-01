VVD ’denkt grondig na’ over vuurwerkverbod

„Binnen mijn partij wordt er op dit moment stevig over vuurwerk en veiligheid gediscussieerd”, meldt Dijkhoff. Binnen de VVD is volgens hem nog niet besloten of het eerder heilig verklaarde afsteken van vuurwerk overboord wordt gegooid. „Wij discussiëren voortdurend, over alles wat belangrijk is voor Nederland. Onze standpunten houden we continu tegen het licht. En nadat we alles hebben afgewogen, nemen we de beslissingen die wij noodzakelijk vinden. Niet eerder. Dat zal nu niet anders zijn.”

Dijkhoff laat weten dat hij het goed begrijpt dat mensen klaar zijn met vuurwerk. „Als je leest over vuurwerk dat naar agenten en naar een rouwstoet wordt gegooid, over spullen die in de fik worden gestoken, over levensgevaarlijke situaties.” Dat zorgt volgens de liberaal voor een onveilig gevoel. „Ik snap heel goed dat je er klaar mee bent als je je zelf niet meer veilig voelt in je eigen buurt, als je bezorgd bent over je kinderen, je huisdieren, je spullen.”

’Alleen verbod bij noodzaak’

De keerzijde is volgens hem dat ’verbieden niet zijn eerste reflex is’, al was dat aanvankelijk ook het standpunt van de VVD over 130 rijden. „Als liberaal verbied ik het liefst zo min mogelijk. Alleen als het echt noodzakelijk is, als het echt niet anders kan, wil ik zover gaan. En dan vind ik het bovendien belangrijk dat een verbod ook werkelijk helpt om de agressie en het letsel te verminderen.”

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af om het afsteken van consumentenvuurwerk verder aan banden te leggen. Na de SP is ook de PvdA voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Alleen potten siervuurwerk mogen dan nog door particulieren worden afgestoken. Mocht dat niet werken, dan sluit de partij een totaalverbod niet uit, zo meldt Kamerlid Kuiken op de website van de partij. Voorheen was de PvdA voor ’lokaal maatwerk’ en inzetten op bestrijding van overlast, geweld en illegaal vuurwerk.

Verdeelde Kamer

Regeringspartij D66 pleit al langer voor een verbod op knalvuurwerk en gevaarlijk siervuurwerk, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde. Ook de ChristenUnie schaart zich achter het OVV-advies. Regeringspartijen VVD en CDA zien dat er niet van komen. Sommige partijen, vooral op links, bepleiten een totaalverbod voor consumentenvuurwerk.

Het kabinet komt vrijdag met een brief over hoe de jaarwisseling is verlopen. Mogelijke beleidsveranderingen komen pas later dit jaar aan de orde, klinkt het in kabinetskringen.

