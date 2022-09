Overbelaste lijnen herhaalprik: callcenter GGD langer open

Vooral maandag- en dinsdagochtend (de eerste twee dagen van de nieuwe herhaalprikcampagne) waren de telefoonlijnen overbelast, meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. „Het was toen zo druk dat we mensen niet eens konden toelaten tot de wachtrij”, zegt een woordvoerder. „Anders zouden ze uren moeten wachten. We zien ook vaak dat mensen die wel in een wachtrij belanden, op de herhaaltoets drukken om opnieuw te bellen. Daarmee komen ze echt niet eerder aan de beurt en wordt de wachtrij alleen maar groter.”

Daarom zijn de openingstijden van het callcenter uitgebreid. Komend weekend blijven de telefoonlijnen een uurtje langer open: van acht uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. „We hopen mensen hiermee aan te moedigen om ook in het weekend te gaan bellen”, zegt de woordvoerder. „Want we zagen toch vooral dat ze tot na het weekend wachtten. Mogelijk is het idee dat we niet open zijn in het weekend, maar dat is zeker niet het geval.”

Ⓒ ANP/HH

Daarbij speelt ook mee dat nu een oudere doelgroep aan de beurt is, de mensen geboren in 1945 en eerder. „Zij kunnen doorgaans minder makkelijk online een afspraak maken, iets wat we wel aanraden”, stelt de GGD. „Dat kan via planjeprik.nl. Los daarvan raden we aan om vooral niet op maandag en dinsdag te bellen en het liefst ook niet in de ochtend.”

’Voldoende ruimte’

Momenteel komen ook de verpleeghuisbewoners en de zorgmedewerkers voor een herhaalprik in aanmerking. Uiteindelijk kunnen dertien miljoen mensen er eentje krijgen.

Hoewel de telefoonlijnen dus overbelast zijn, is het op de locaties zelf nog niet overdreven druk, stelt de GGD. „Het is deze eerste dagen rustig. Mensen hoeven zich dus geen zorgen te maken. Er is nog meer dan voldoende ruimte om de prik te zetten en er zijn genoeg vaccins.”

Uit eerder onderzoek bleek dat nog relatief veel mensen twijfelen over het nemen van de herhaalprik. Zo gaf 41 procent van de ondervraagden begin september in het Kieskompas aan niet zeker te weten of ze zich nogmaals laten vaccineren; 32 procent gaf aan ’zeker niet’ of ’waarschijnlijk niet’ de herhaalprik te nemen, terwijl 8,9 procent het nog niet wist.

Vooral de jongere groepen (50-minners) twijfelen nog. Uit RIVM-onderzoek van deze zomer bleek dat mensen vooral geen herhaalprik meer nemen omdat ze ’niet bezig willen blijven met vaccinaties’. Ook denken ze dat de al ontvangen vaccins voldoende bescherming bieden. ’Het vertrouwen in het eigen immuunsysteem’ wordt ook regelmatig opgevoerd.

Mensen die wel voor een herhaalprik gaan, doen dat vooral omdat ze zichzelf en anderen willen beschermen tegen het virus en omdat ze willen bijdragen aan het bestrijden van de pandemie.