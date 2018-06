Zeker 12 militairen gedood in Afghanistan

De aanval in het district Sangeen gebeurde rond 03.00 uur 's ochtends lokale tijd en duurde ongeveer twee uur. Het is een van de dodelijkste Taliban-aanvallen tegen het leger van dit jaar. Volgens de Taliban, die de verantwoordelijkheid voor de aanval opeisten, zijn er veertien militairen omgekomen. Hoeveel doden of gewonden er aan de kant van Taliban zijn gevallen, is onbekend.

Elders in de provincie Helmand heeft het leger drie dagen lang gevochten tegen Taliban die waren binnengedrongen in Kamp Bastion, de voormalige Britse legerbasis die in oktober overging in Afghaanse handen. Zeker 25 opstandelingen en zeven militairen kwamen om.

In Kabul is zondag het hoofd van de politie in de hoofdstad opgestapt. Hij hield het voor gezien na de derde Taliban-aanval op een pension met buitenlanders in tien dagen tijd. Zaterdag kwamen drie Zuid-Afrikanen en een Afghaan om na een aanslag op een pension waar hulpmedewerkers zaten. De aanvallen volgen op een periode van relatieve rust.

Een week geleden werd het oosten van Afghanistan opgeschrikt door een bloedige zelfmoordaanslag tijdens een volleybalwedstrijd, waarbij meer dan 50 doden en 70 gewonden vielen. Het bloedbad was op dezelfde dag dat het Afghaanse parlement instemde met de inzet van buitenlandse troepen in het land na 2014.