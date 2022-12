Afgezette ex-president Peru hoopt op asiel in Mexico

Die pleegde twee dagen geleden een zogenaamde ’zelfcoup’ door het Congres te ontbinden en aan te kondigen dat hij vanaf dat moment per decreet zou regeren, dus zonder eerst de volksvertegenwoordiging te raadplegen.

Corruptie

Maar zijn poging om te voorkomen dat het parlement hem in een geplande stemming wegens corruptie zou impeachen mislukte jammerlijk. Zijn amateuristisch uitgevoerde autogolpe kreeg geen steun van de rechterlijke macht, het leger en de politie. Het Congres zette de voormalige plattelandsleraar en vakbondsleider uit de Andes alsnog uit zijn ambt en beëdigde razendsnel vice-president Dina Boluarte tot president. Zij had zich meteen tegen de illegale machtsgreep gekeerd en is nu de eerste vrouw die Peru leidt.

Toen Castillo (53) doorkreeg dat zijn couppoging niet gesteund werd, ontvluchtte hij met zijn familie, zijn oud-premier, advocaat Aníbal Torres en zijn lijfwachten via een achteruitgang het regeringsgebouw om in de Mexicaanse ambassade om asiel aan te vragen. Onderweg werd hij in opdracht van de inmiddels afgetreden minister van Binnenlandse Zaken en de chef van de Nationale Politie gearresteerd door het hoofd van zijn persoonlijke beveiligingsteam.

Na een nacht in de gevangenis hoorde Castillo van de onderzoeksrechter van het Hooggerechtshof dat zijn voorlopige hechtenis op beschuldiging van rebellie met zeven dagen was verlengd.

Ambassadeur

De Mexicaanse ambassadeur in Lima, Pablo Monroy, heeft Castillo in de gevangenis bezocht. Castillo werd bijgestaan door zijn advocaat. Minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard van Mexico heeft gezegd dat het asielverzoek in behandeling is genomen en gesprekken daarover met de Peruaanse autoriteiten al zijn begonnen. Volgens Monroy was Castillo lichamelijk in orde. Tijdens zijn dagelijkse conferentie in de ochtend onthulde de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dat Castillo hem woensdag belde om om zijn bescherming te vragen.

In dat telefoontje vroeg de oud-president van Peru AMLO woensdagmiddag of de Mexicaanse ambassade in Lima hem wilde binnenlaten en zei hij dat hij asiel wilde aanvragen. De Mexicaanse president gaf de ambassade toestemming om voor Pedro Castillo de deuren te openen en gaf de diplomaten op de ambassade de opdracht „om in de traditie van asiel” te handelen. Uiteindelijk lukt het de afgezette president niet de ambassade te bereiken. Hij werd aangehouden en wordt sindsdien gevangen gehouden.

Opvolgster

In haar beëdigingstoespraak in het parlement wees Castillo’s opvolgster Dina Boluarte (60) de oproep van sommige Peruanen om direct nieuwe verkiezingen uit te schrijven af. „Die zijn op 28 juli 2026”, het eind van de huidige regeringstermijn. Daarna had ze een informele ontmoeting met procureur-generaal Patricia Benavides. Die beschuldigde Pedro Castillo in oktober van corruptie, machtsmisbruik en het leiden van een criminele organisatie.

Boluarte (60) is de jongste van 14 broers en zussen. De advocaat uit het zuiden van Peru studeerde verpleegkunde en rechten. Net als haar voorganger is ze lid van de extreemlinkse partij Perú Libre (Vrij Peru).